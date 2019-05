Real Madrid, Raul in e Xabi Alonso out: allenerà giovanili R.Sociedad

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Il Real Madrid prova a ripartire dalle proprie stelle, come dimostra il ritorno di Zinedine Zidane in panchina a stagione in corso. Raul Gonzalez Blanco sarà il nuovo allenatore della Castilla ma i blancos perderanno Xabi Alonso. L'ex centrocampista delle merengues, attuale allenatore delle giovanili, è prossimo a legarsi alla Real Sociedad. Il club basco, in cui Alonso ha giocato prima di approdare al Liverpool prima e al Real Madrid poi, gli ha infatti offerto il ruolo di allenatore nel proprio settore giovanile. L'ex Bayern, secondo Marca, ha voglia di tornare a casa e sembra pronto a salutare il Madrid.