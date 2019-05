Real Madrid, rientrato il caso Ramos: vuole chiudere carriera al Bernabeu

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembra rientrato il caso legato a Sergio Ramos in casa Real Madrid. Il difensore merengues aveva chiesto di andar via per accettare una ricca offerta proveniente dalla Cina, mentre adesso la trasmissione El Chiringuito svela che il calciatore ha deciso di restare al Santiago Bernabeu. Dopo qualche giorno di riflessione, l'intenzione di Ramos è quella di chiudere la carriera tra le file del Real.