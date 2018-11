© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rilancio o cessione? Questo si chiede AS a proposito di Isco, giocatore del Real Madrid che non sta vivendo un buon momento dopo il cambio sulla panchina dei Blancos. Con Solari, il centrocampista spagnolo ha giocato solo il 14% dei minuti a disposizione, salvo poi essere inamovibile nella formazione di Luis Enrique in Nazionale. Non una questione atletica dunque, ma una vera e propria scelta tecnica che potrebbe modificare il futuro del calciatore. Nel caso in cui da qui a gennaio le cose non dovessero cambiare infatti, potrebbe essere lo stesso Isco a chiedere di cambiare casacca per trovare lo spazio perduto.