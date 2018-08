Real Madrid, rinnovato interesse per Sterling. Ma il City non lo cede

© foto di Imago/Image Sport

Il Real Madrid rinnova il proprio interesse verso Raheem Sterling, attaccante del Manchester City e della Nazionale inglese. A riportarlo è Sky Sports News che tuttavia spiega come Pep Guardiola, così come tutta la dirigenza Citizens, non abbia alcuna intenzione di lasciar partire l'ex Liverpool. Il tutto nonostante al momento non siano in programma incontri per discutere del suo rinnovo di contratto.