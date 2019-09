Dopo aver ben figurato in Olanda lo scorso anno con il Vitesse la scorsa estate Martin Odegaard, attaccante norvegese di proprietà del Real Madrid, ha scelto una nuova avventura lontano dai Blancos, questa volta rimanendo però in Spagna con la maglia della Real Sociedad. Prima dell'ok al club di San Sebastian, secondo quanto riportato da AS, il classe 1998 avrebbe rinnovato il proprio contratto con il club di Florentino Perez per altre due stagioni. L'accordo fra Odergaard e il Real avrebbe dunque una nuova scadenza: non più nel giugno 2021 ma nello stesso mese del 2023.