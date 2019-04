© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marca fa il punto sul mercato in uscita del Real Madrid. Sono addirittura 13 i potenziali giocatori che potrebbero lasciare la casa blanca: Gareth Bale è il primo della lista, con il suo ciclo ritenuto chiuso a maggior ragione col ritorno di Zidane. Varane è la grande preoccupazione del tecnico francese: il difensore francese è arrivato al Real giovanissimo, nel 2011. E potrebbe cercare stimoli altrove, dopo aver vinto e rivinto tutto. Vallejo, Ceballos e Brahim sono in bilico così come Keylor Navas, il cui ritorno di Zidane potrebbe però portarlo a restare così come Isco, il cui addio durante la gestione Solari era certo. Luca Zidane è chiuso da Navas e Courtois e in estate rientrerà dal prestito Lunin. Mariano Diaz vorrebbe restare ma non ha convinto come vice-Benzema e lo stesso francese è da anni in discussione per la scarsa confidenza col gol. Infine Valverde: l'uruguayano potrebbe cercare minuti altrove in prestito.