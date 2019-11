© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante brasiliano del Real Madrid Rodrygo ha parlato ad AS: "Il mio sogno era giocare con Cristiano Ronaldo in questo club ed è un peccato che se ne sia andato perché sarebbe stato splendido giocare al suo fianco. Sono ancora troppo giovane per poter ambire a essere il suo erede, perchè forse stiamo parlando del miglior giocatore della storia del club. Sono sincero, non mi aspettavo un'ascesa così veloce: è successo tutto nelle ultime settimane. La Nazionale brasiliana? Mi sento realizzato, era uno dei sogni di quando ero bambino. E' difficile spiegare queste sensazioni a parole".