Real Madrid, Ronaldo ci ha preso gusto: altra rovesciata da urlo

Quello che per noi è unico, per lui è quotidiano: Cristiano Ronaldo ci ha preso gusto e dopo l'incredibile rovesciata esibita all'Allianz Stadium, si è ripetuto quest'oggi, a Valdebebas, sede abituale degli allenamenti del Real Madrid. Vedere per credere, grazie al video postato su Twitter dal club madrileno, che vi alleghiamo a seguire: