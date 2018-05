Real Madrid, Ronaldo non si allena: salterà il Celta Vigo

© foto di J.M.Colomo

Cristiano Ronaldo con ogni probabilità non verrà convocato per la penultima gara di campionato contro il Celta Vigo di sabato prossimo. Il portoghese sta recuperando dopo l'infortunio subito nelle ultime settimane e non vuole rischiare in vista della finale di Champions League contro il Liverpool. Insieme a lui, anche Dani Carvajal non si è allenato col resto del gruppo. A riportarlo è Sport.