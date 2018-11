© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un caso Isco al Real Madrid. Il trequartista ieri sera nella partita contro la Roma non era né in campo né in panchina. Secondo quanto riportato da Cadena Cope la motivazione è dovuta a una mancanza di rispetto del giocatore nei confronti di Santiago Solari. Il fatto risale a prima della sfida contro i giallorossi e l'idea iniziale del tecnico era quella di escludere Isco dalla trasferta italiana, salvo poi tornare sui propri passi per non attirare troppo l'attenzione. "Sono decisioni specifiche in momenti specifici" ha dichiarato a fine gara Solari. Lo scenario allo stato attuale lascia poche speranze di ricongiungimento: dall'arrivo di Solari Isco ha perso il posto, giocando tre spezzoni di partita, restando in panchina contro il Celta Vigo e addirittura in tribuna ieri sera. A gennaio l'ipotesi cessione si fa sempre più concreta.