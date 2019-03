Real Madrid, Santiago Solari ha già salutato tutti a Valdebebas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Santiago Solari ha già salutato tutti a Valdebebas. L'allenatore del Real Madrid, all'indomani della vittoria contro il Valladolid, è stato sollevato dal ruolo di allenatore della prima squadra. La decisione della società è stata presa questa mattina, perché per i vertici del club non era più possibile portare avanti una situazione che era diventata ingestibile.

E a Solari è stato comunicato l'esonero, con Zidane che tornerà alla guida del club campione d'Europa in carica. L'annuncio dopo il Consiglio Direttivo delle 18.00.