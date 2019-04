© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

575 milioni di euro è il costo stimato per ristrutturare il Bernabeu. Al di là di questo, Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid tra il '95 e il 2000 considera che Kylian Mbappè, attaccante del PSG sia comunque un obiettivo impossibile. "Non spenderei mezzo Bernabeu per Mbappè. Credo che non verrebbe nemmeno per un miliardo. Sta trattando con un club che ha come unica cosa il denaro", ha detto a Radio Marca. "Il mondo non finisce se non avremo Mbappè".