Real Madrid, se arriva Conte addio alle speranze di tesserare Hazard

Come riporta il Daily Mirror Antonio Conte resta il primo candidato per la panchina del Real Madrid, tuttavia c'è ancora distanza fra i Blancos ed il tecnico italiano. Conte vorrebbe un contratto a lungo termine, cosa che il Real non vuole concedergli. Il secondo punto della discordia è Eden Hazard. Con Conte si ridurrebbero al minimo le possibilità di tesserare il belga visto che i due hanno avuto un rapporto difficile durante l'esperienza al Chelsea dell'ex allenatore della Juventus.