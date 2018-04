Real Madrid, se Zidane andrà via c'è Jurgen Klopp per la panchina

© foto di Image Sport

E' ancora incerto il futuro di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Nel caso in cui l'obiettivo che resta a disposizione, la Champions League, non dovesse essere raggiunto infatti Florentino Perez potrebbe decidere di separarsi dal tecnico francese e secondo quanto riporta il The Sun il primo obiettivo sarebbe Jurgen Klopp, del quale il presidente blanco è un grande estimatore.