© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Peter Crouch, attaccante del Burnley, ha condiviso parte della sua carriera con Gareth Bale. In più, col gallese condivide lo stesso agente, Jonathan Barnett. L'ex Tottenham ha parlato del suo ex compagno di squadra in un'intervista al Daily Mail: "La posizione di Bale al Real Madrid continua a confondermi, lo spreco di un giocatore così talentoso è ridicolo. Condividiamo lo stesso agente, che io sappia è convinto di restare in Spagna. E' felice lì e vuole tornare nella squadra titolare, indipendentemenre dai rumors che ci sono intorno a lui. Però se non dovesse giocare regolarmente neanche la prossima stagione, mi piacerebbe molto che tornasse al Tottenham".