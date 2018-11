© foto di J.M.Colomo

Sergio Ramos è pronto al rientro, dopo aver superato i problemi agli adduttori che l'hanno costretto a lasciare il ritiro spagnolo. Il capitano del Real Madrid, si legge su Sport, sarà probabilmente titolare contro l'Eibar al fianco di Carvajal, Varane e Marcelo, ovvero la difesa titolare dei Blancos che il Real non schiera (per via degli infortuni) dallo scorso 15 settembre.