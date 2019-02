Real Madrid, Sergio Ramos: "Vittoria e risultato importante. VAR? Utile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo dell'Ajax. "E' stata una vittoria molto importante, abbiamo interpretato bene la partita soffrendo tutti insieme. Siamo stati molto veloci a salire in attacco e sfruttare gli spazi. Sicuramente qui si gioca contro una squadra che tiene la linea altissima, non avevamo tempo per gestire il pallone. Siamo riusciti a farli soffrire, è un risultato ottimo. Sono contento per il VAR, è utile come dimostrato oggi".