Situazione quasi al limite dell'incredibile in casa Real Madrid, per quanto concerne il versante infortuni. Dopo gli stop di Asensio, Hazard e James Rodriguez, gli ultimi di una lista già lunga, si è infatti fermato Isco. Il fantasista, come si apprende da comunicato ufficiale dei blancos, ha una lesione muscolare al bicipite femorale destro. In attesa di comprendere meglio i tempi di recupero con ulteriori esami.