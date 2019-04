© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tegola Karim Benzema per il Real Madrid. L'attaccante francese, in grande spolvero in questa stagione con 27 reti e 10 assist in 49 partite finora, dovrà infatti saltare la sfida di domani col Rayo Vallecano e forse anche qualche altra gara. Il report medico pubblicato oggi dai blancos parla infatti di lesione muscolare al bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero ancora da definire.