Real Madrid, si lavora per Reiner del Flamengo. Ballano 5 milioni

Il Real Madrid è al lavoro con il Flamengo per portare in Spagna Reiner Jesus, trequartista classe 2002, del Flamengo. L’obiettivo del club iberico, come riporta As è quello di fargli firmare un contratto per le prossime cinque o sei stagioni una volta che il giocatore sarà maggiorenne, ovvero dopo il 19 gennaio, e mandarlo a crescere fino a fine anno nel Castilla, la propria squadra B, prima di promuoverlo alla corte di Zidane. Al momento però c’è distanza fra domanda e offerta col Flamengo che chiede 35 milioni di euro e il Real che invece ne offre 30 più bonus legati al rendimento del talentino brasiliano.