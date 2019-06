Real Madrid, si pensa a Sivera per il ruolo di terzo portiere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid si sta muovendo anche per quanto riguarda la porta. Con la possibile cessione di Luca Zidane i blancos hanno messo nel mirino Antonio Sivera. Secondo quanto riportato da SER, il portiere 23enne potrebbe essere il profilo ideale per rinforzare il reparto portieri delle merengues. Al momento bisogna anche considerare il secondo portiere visto che Keylor Navas potrebbe abbandonare Madrid in questa finestra di mercato.