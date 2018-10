Real Madrid, si punta al ritorno anticipato di Bale dalla nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Martedì sera il Galles sarà impegnato contro l'Irlanda per la sfida di Nations League ma la presenza di Gareth Bale è fortemente in dubbio. Il giocatore del Real Madrid ha accusato un problema muscolare nell'ultima sfida di campionato contro l'Alaves e non è certa la sua presenza in questa gara della nazionale di Giggs. Pertanto secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid spera che il Galles possa rilasciare anticipatamente il giocatore facendolo rientrare in Spagna già a partire da lunedì.