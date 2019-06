Real Madrid, slitta a lunedì l'annuncio di Mendy

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da AS, potrebbe arrivare lunedì l'ufficialità dell'acquisto da parte del Real Madrid di Ferland Mendy perché il giocatore ha dovuto fare altri esami per capire se potrà recuperare dall'infortunio all'anca nel modo migliore. Se non verranno riscontrate problematiche a lungo termine, l'annuncio verrà dato all'inizio della settimana.