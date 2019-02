© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l’Alaves al Bernabeu: “Se siamo dipendenti da Benzema? È una maniera di vedere le cose, credo che Benzema abbia sempre brillato. Abbiamo tanti calciatori che danno competitività alla squadra. Sicuramente è in un gran momento. Bale? Lo vedo motivato, vogliamo che renda come sa e che continui così”.