© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Real Madrid Santiago Solari ha parlato in conferenza stampa prima del Clasico di Liga col Barcellona in programma domani alle 20.45: "Affrontiamo questa gara con lo stesso spirito e la stessa voglia dell'ultima volta, anche se dovremo migliorare diversi aspetti. Vinicius? Mi piace sempre guardare quanto di buono fanno i calciatori. Vinicius sta facendo molte cose positive. La sua qualità, il suo sacrificio, la voglia di migliorare, il suo modo di reggere alle pressioni... Isco? E' stato fuori 18 giorni per infortunio. Ora è col gruppo da 4-5 giorni, sta facendo bene ed è disponibile. Come sta lo spogliatoio? Ogni partita è un mondo a parte, c'è grande voglia di vincere e siamo concentrati su questo. La squalifica di due giornate a Ramos in Champions? Oggi non ne parlo, da lunedì affronteremo il tema. Isco, Bale e Marcelo? Continuano ad essere importanti per noi. Bale ha ha giocato tutte le partite da quando è rientrato e sta segnando. Per quanto riguarda Marcelo, tutti sappiamo cosa significa per il club. Asensio sta giocando e ha segnato un gol importante ad Amsterdam. Per me sono tutti importanti, non solo quelli che partono dall'inizio. I titoli si vincono con tutta la rosa".