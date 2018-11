Real Madrid, Solari: "Cambio modulo con la Roma? Non credo"

Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, ha analizzato la sconfitta sul campo dell'Eibar. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di beIN LaLiga: "Non stavamo bene e si è visto. Dobbiamo lavorare per migliorare e correggere gli errori, loro sono stati molto bravi. Dobbiamo solo congratularci con i nostri avversari. Ovviamente è un risultato difficile, non ce lo aspettavamo".

Ci sarà un cambio modulo in vista del match della Roma? A quanto pare il tecnico delle merengues, prima di cambiare disposizione, analizzerà i primi cinque match della sua gestione: "Non possiamo trarre conclusioni già da adesso, prima del cambio modulo guarderò le prossime cinque partite. La peggior partita della stagione? Sicuramente la peggiore delle ultime cinque".