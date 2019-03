© foto di Imago/Image Sport

Il sito del quotidiano spagnolo 'Marca' ricostruisce la lunga notte di Florentino Perez, presidente del Real Madrid che dopo il ko contro l'Ajax che ha estromesso i campioni d'Europa in carica dalla Champions è rimasto al Bernabeu fino all'una e un quarto per confrontarsi con tutte le componenti, dalla squadra alla società.

Il summit più significativo è stato quello con Santiago Solari insieme a José Ángel Sánchez, direttore generale del club, e Ramon Martinez. E' stata valutata l'ipotesi di un immediato licenziamento di Solari, ma poi Perez ha deciso di andare avanti con l'attuale allenatore per mancanza di alternative: né Raul Gonzalez né Xabi Alonso sono in questo momento ritenuti gli uomini giusti per traghettare il Real Madrid fino al termine della stagione.