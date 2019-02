© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Real Madrid Santiago Solari ha presentato così in conferenza stampa la sfida di campionato col Levante: "Ogni partita va giocata con lo stesso impegno e applicazione, dobbiamo lottare per il campionato fino alla fine. Noi con meno giorni di riposo rispetto al Barcellona? Il calendario è curioso, divertente. Visto che non decidiamo noi giorni e orari delle partite, lo vivremo come un'ulteriore sfida. Vogliamo accorciare sui blaugrana in classifica, col Girona abbiamo perso punti preziosi. Marcelo? Si sta allenando bene, vedo tutta la rosa concentrata in vista di una settimana importante. Isco? Si è allenato regolarmente col gruppo, mentre aspettiamo Llorente il prima possibile".