Santiago Solari si schiera al fianco di Gareth Bale. L'allenatore del Real Madrid ha difeso così in conferenza stampa l'esterno gallese, che ha ritardato il suo ingresso in campo nella gara col Levante rifiutandosi poi di celebrare il suo gol con alcuni compagni di squadra: "Sono solo speculazioni, Gareth stava semplicemente aspettando di entrare in campo. L'ho visto felicissimo nello spogliatoio, ha segnato il gol partita e ha lavorato duro per la squadra. Bale è concentrato come tutti i suoi compagni in vista della semifinale di Copa del Rey col Barcellona: vogliamo arrivare in finale".