Real Madrid, Solari fino al 2021: Perez convinto dal super inizio

Una notizia a sorpresa arrivata dopo la junta directiva di oggi: Santiago Solari è ufficialmente l'allenatore del Real Madrid fino al giugno del 2021. Due anni e mezzo, offerta fatta e subito recepita da parte del presidente Florentino Perez. Per Solari, seppur contro squadre di non eccelso livello, il miglior inizio della storia alla guida del Madrid in 116 anni: quattro vittorie su quattro gare, 15 gol a favore e 2 contro.