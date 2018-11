Real Madrid, Solari: "Futuro? Penso solo alla prossima partita"

"Siamo contenti per la vittoria in Copa e abbiamo lavorato con molta allegria". Santiago Solari, allenatore ad interim del Real Madrid, è pronto all'esordio anche in campionato dopo la vittoria in Copa del Rey contro il Melilla e ne ha parlato in conferenza stampa.

Vinicius.

"È un nostro giocatore, tutti hanno la possibilità di essere titolari. Sono tutti forti e ciascuno può dare il suo".

I pochi giovani dell'era Lopetegui.

"Non mi compete discuterne. Sono contento dopo la partita col Melilla. Il risultato è stato il frutto della concentrazione della squadra".

Valladolid.

"È una squadra molto ordinata, che ha lavorato molto bene, sarà una partita seria e serrata".

Esordio al Bernabeu.

"È speciale come tifoso, come calciatore e come allenatore: non credo che sentirò qualcosa di diverso".

Su Bale.

"I riflettori sono puntati su di lui. Mi aspetto che ci mostri il suo enorme talento".

Sulle possibilità di rimanere alla guida della prima squadra.

"Non mi preoccupo. Penso alla partita successiva, a quello che devo fare"