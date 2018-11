Real Madrid, Solari: "Non penso alla mia posizione. Vedo fame e serietà"

Il tecnico del Real Madrid Santiago Solari ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Celta Vigo: "Dobbiamo continuare con questa serietà, con voglia e fame di segnare. Col Celta sarà una gara dura, sia io che i giocatori vogliamo solo la vittoria. La migliore posizione per Bale? Mi piace in qualunque posizione, può giocare dove vuole. Ciò che deve fare è mangiare il campo ogni volta che gioca. La mia posizione? Ogni partita mi sento solo l'allenatore del Real Madrid, guardo gara dopo gara, non penso ad altro".