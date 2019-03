© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante in una settimana il suo Real Madrid sia fuori dai giochi su ogni fronte (Liga, Copa del Rey e Champions League) il tecnico Santiago Solari non ha alcuna intenzione di dimettersi. Il futuro dell'allenatore è però segnato e già nelle prossime ore il Real Madrid potrebbe decidere di esonerarlo per dare il via, con tre mesi d'anticipo sulla prossima stagione e senza più obiettivi, a un nuovo corso che vedrebbe nuovamente alla guida dei Blancos José Mourinho, già alla guida dei madrileni dal 2010 al 2013, e reduce dall'esonero al Manchester United.