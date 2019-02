© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Santiago Solari, nuovo tecnico del Real Madrid ormai da diverse settimane, ha imposto una nuova linea dura nella sua gestione del gruppo. Un messaggio forte nelle scorse partite, in ottica mercato, è stato lanciato soprattutto a Marcelo ed Isco. I giocatori, entrambi appetiti dalla Juve, sono infatti stati fatti spesso e volentieri accomodare in panchina di recente. Così come oggi, nel posticipo della domenica sera che vede i suoi opposti all'Alaves, i due sono sostituiti da due giovani talentuosi come Reguilon e Vinicius Junior.