Real Madrid, Solari: "Recuperiamo punti e fiducia, Vinicius va gestito"

Santiago Solari ha valutato positivamente il trionfo del Real Madrid contro il Valladolid parlando ai microfoni di BeIN Sports: "Non ci siamo mai arresi, la squadra ha lavorato duramente contro un avversario molto difficile. Abbiamo avuto pazienza e alla fine ci siamo riusciti. Quando cerchi di vincere, devi generare più spazi. La fortuna è un componente che gioca. Palo dentro o fuori gioca a tuo favore o contro, ma devi cercare il gol con insistenza, se non arriva. Bale? Ha lavorato nella parte più difficile del match contro un rivale che si è chiuso molto. Ha lavorato in attacco e difesa. Non è sempre merito di coloro che entrano ma anche di quelli che hanno fatto il lavoro precedente. Riprendiamo sentimenti e fiducia, conquistiamo punti e continuiamo. Vinicius? Non possiamo gestire l'aspettativa. La stampa parla di lui ed è giovane, fresco e appariscente. Il suo calcio è allegro, ha il futuro davanti".