Santiago Solari resterà alla guida del Real Madrid almeno fino a Natale. Il tecnico che ha preso il posto di Julen Lopetegui - riporta Marca - si sta infatti guadagnando la fiducia del club grazie ai risultati ottenuti finora (3 vittorie in altrettante partite contro Melilla, Valladolid e Viktoria Plzen). Florenzino Perez in ogni caso resta vigile sul fronte del mercato allenatori, consapevole che difficilmente Solari riuscirà a seguire le orme e il percorso - dal Real Castilla alla prima squadra - di Zinedine Zidane. Tappa cruciale per la conferma dell'ex calciatore argentino il Mondiale per club in programma a dicembre.