Queste le dichiarazioni di Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, dopo l'eliminazione per mano del Barcellona dalla Copa del Rey. "Andiamo sicuramente a casa tristi. Abbiamo avuto delle occasioni, avremmo dovuto segnare per conquistare la finale e abbiamo creato molte occasioni ma non le abbiamo segnate. Ce ne andiamo tristi casa dopo aver dato tutto lo sforzo fino all'ultimo minuto e dominato come abbiamo fatto noi, il risultato fa male".