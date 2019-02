Real Madrid, Solari: "Sapevamo che sarebbe stato difficile. Bene Asensio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Real Madrid, Santiago Solari, parla dopo il successo contro l'Ajax alla tv ufficiale. Vittoria importante in vista del ritorno: "Sapevamo di soffrire, abbiamo giocato appena avevamo la possibilità. Ci hanno spinto indietro, ma appena abbiamo avuto occasione abbiamo fatto due gol. Sono molto felice, in particolare per Asensio, per il gol e per come ha giocatore. Ha avuto un infortunio, ma ora si sta riprendendo bene".