Real Madrid, Sport e i problemi col fisco di Ronaldo: "Pasticcio CR7"

"Pasticcio CR7" titola Sport oggi in edicola. "L'Agenzia delle Entrate reclama 28 milioni e lui rischia una pena di 8 anni di reclusione. Il Madrid non vuole farsi carico della multa e questo ha portato alla sua uscita a Kiev". Evidenziate le parole della madre del portoghese: "Preferisco che vada al Manchester United piuttosto che al PSG". Nel taglio basso spazio al mercato: "Guerra per Eriksen" fra Barcellona e Real Madrid.