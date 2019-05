Real Madrid su Alonso, il futuro al Chelsea dello spagnolo è in dubbio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcos Alonso e il futuro al Chelsea. In dubbio, spiega l'Evening Standard: questo perché il Real Madrid sta pensando al ritorno dell'esterno mancino che ha lasciato i Blancos nel 2010 per il Bolton Wandereres. Lo stesso giocatore non ha chiuso. "Sono felice al Chelsea ma vedremo cosa accadrà in estate. Sono concentrato sulla finale di Europa League contro l'Arsenal, sarei felice di restare ma sono contento degli apprezzamenti".