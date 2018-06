Real Madrid, su Kovacic si muove lo Schalke 04

© foto di J.M.Colomo

Lo Schalke 04 entra nella corsa per Mateo Kovacic, centrocampista croato del Real Madrid che piace anche in Italia, soprattutto alla Juventus. I Blancos non vorrebbero cedere l'ex Inter, ma tutto dipenderà dall'offerta del club tedesco che cerca il sostituto di Leon Goretzka.