Nella rosa del Real Madrid c'è ancora Fede Valverde, uruguayano di 21 anni risparmiato dall'esodo di massa di giovani centrocampisti avvenuti in questa estate nella rosa dei Blancos, che ha visti coinvolti ad esempio Llorente e Ceballos. Lo scorso anno, nonostante la brutta annata collettiva, ha lasciato buone impressioni nelle 30 apparizioni collezionate, e potrebbe anche rimanere in forza nel gruppo a Zidane. Estadio Deportivo fa sapere che sul suo conto però si sono già accesi i riflettori di mercato del Real Betis, ma il Real non vorrebbe lasciarlo partire senza un sostituto.