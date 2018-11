Real Madrid, subiti 19 gol in 13 gare: mai così male da dieci anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La difesa del Real Madrid si è sfaldata. Con i tre gol subiti contro l'Eibar infatti i campioni d'Europa sono arrivati a 19 gol subiti in 13 giornate, con una media di 1,46 gol a partita. Questi numeri non si vedevamo dalle parti del Bernabeu da circa dieci anni, dalla stagione 2008-2009 quando in panchina c'era Schuster.