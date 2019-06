Real Madrid, svaligiate le abitazioni di Zidane e Isco

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Sexta in Spagna, le case del tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane e del suo giocatore Francisco Alarçon Isco, negli ultimi giorni sono stati svaligiati. Un fenomeno, quello dei furti in casa dei giocatori, che si sta intensificando creando non poche preoccupazione. La settimana scorsa la stessa sorte è toccata ad Alvaro Morata mentre era impegnato con la Nazionale.