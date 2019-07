Real Madrid, svelata la terza maglia. Simile all'Inter away

Il Real Madrid ha svelato la terza maglia 2019-20. Simile alla divisa away dell'Inter, anche i galacticos hanno scelto il verde acqua come colore. Collo a V, sponsor tecnico, main sponsor e logo sono in nero.

👕 | MAGLIA 🖤💙 INTER 19/20 AWAY JERSEY!

Vi piace? pic.twitter.com/xkHftKJW3W — Inter (@Inter) June 25, 2019