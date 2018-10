Real Madrid, tegola Marcelo: preoccupazione per il colpo alla caviglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Real Madrid preoccupano le condizioni di Marcelo, terzino autore del gol del 2-0 ieri sera contro il Viktoria Plzen e uscito malconcio al minuto 88 dopo un'entrata dura di Ekpai. Il brasiliano, al termine dell'incontro, è sembrato particolarmente dolorante per il colpo ricevuto alla caviglia. Una pessima notizia per il già traballante Lopetegui in vista del Clasico di questo fine settimana.