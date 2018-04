Real Madrid, tegola Vallejo: out per il derby, è emergenza in difesa

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid perde un pezzo importante per il derby contro l'Atletico Madrid. Nell'ultimo allenamento infatti Vallejo si è infortunato proprio quando avrebbe dovuto giocare titolare al fianco di Sergio Ramos. Nacho è infortunato e Varane non è al meglio, dunque difficilmente sarà in campo contro i colchoneros. Pertanto è emergenza nella difesa del Real Madrid: Ramos squalificato in Champions sarà certamente titolare, Varane dovrebbe essere risparmiato per la Juve e senza Nacho e Vallejo, potrebbe essere Casemiro ad arretrare in difesa.