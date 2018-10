Real Madrid, tensione Lopetegui-Kroos. Il tedesco out per punizione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julen Lopetegui è sotto la lente d'ingrandimento in casa Real Madrid. Oltre ai risultati insoddisfacenti il tecnico rischia di pagare il cattivo rapporto con alcuni giocatori, ultimo dei quali Toni Kroos. Il centrocampista tedesco è rimasto in panchina tutto il tempo contro il Levante per punizione. Dopo la partita contro l'Alavés di due settimane fa, Kroos si era lamentato con il presidente Florentino Pérez per come veniva schierato da Lopetegui, sottolineando il fatto di "non essere un Casemiro" alludendo al ruolo in cui era stato messo. Affermazione ribadita anche durante la pausa internazionale con la maglia della Germania. Dichiarazioni per nulla gradite al tecnico che ha deciso di punire così Kroos.