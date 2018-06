Real Madrid, tentativo per Conte ma l'ex ct aspetta le mosse del Chelsea

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid ha messo anche Antonio Conte nella lista dei tecnici sondati per il dopo Zidane: tuttavia l'italiano, contattato ieri, ha comunicato di avere un contratto con il Chelsea e ad oggi non ha avuto comunicazioni dai Blues. In attesa di capire qual è la posizione del club di Abramovich, l'ex ct ha anche grossi dubbi nel trovarsi a guidare un gruppo non pronto a quelli che sono i suoi metodi di lavoro stando a quanto riferito da Sky.