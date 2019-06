Real Madrid, Theo Hernandez preferisce la Bundesliga alla Serie A

© foto di J.M.Colomo

Dopo aver sistemato la fascia destra, il Napoli lavora anche per il terzino sinistro. Tra gli obiettivi anche Theo Hernandez, in uscita dal Real Madrid, ma le sue quotazioni adesso sono in ribasso. Secondo As, infatti, l’esterno mancino preferirebbe seguire suo fratello Lucas (nuovo acquisto del Bayern Monaco) in Germania. Theo crede che la Bundesliga sia un campionato migliore per crescere rispetto alla Serie A e quindi è in attesa di una proposta. Il Real Madrid, di par suo, accetterebbe circa 30 milioni per lasciarlo partire.